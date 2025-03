Kursverlauf

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

14.03.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 160,50 USD.

Wer­bung

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 160,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 161,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,04 USD. Bisher wurden via New York 175.804 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,93 USD) erklomm das Papier am 01.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 14,60 Prozent sinken. Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,071 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 208,00 USD für die Boeing-Aktie. Am 28.01.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,04 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,133 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Börse New York in Rot: Dow Jones fällt schlussendlich Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com