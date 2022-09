Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tritt am Mittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 142,76 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 144,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 142,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.451 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 27.07.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.998,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,380 USD je Boeing-Aktie stehen.

