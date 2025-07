Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 230,66 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 230,66 USD zu. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,77 USD. Bei 229,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.166 Stück gehandelt.

Am 16.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,60 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 1,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 44,11 Prozent sinken.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,33 USD an.

Am 23.04.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,50 Mrd. USD – ein Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Boeing.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,538 USD je Aktie ausweisen dürften.

