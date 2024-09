Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 153,98 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,11 USD aus. Bei 153,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198.830 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 42,45 Prozent niedriger. Am 23.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 151,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,57 USD an.

Boeing gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 16,87 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.10.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -4,710 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

