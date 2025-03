Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag höher

So entwickelt sich Boeing

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 183,73 USD nach oben. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 507.027 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,93 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,40 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,071 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,02 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,072 USD je Boeing-Aktie.

