Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Vormittag ins Minus

Die Boeing-Aktie notierte um 28.07.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 152,04 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 152,04 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,02 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 178 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,00 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 109,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 38,72 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.07.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,109 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie legt zu: Boeing im zweiten Quartal mit Gewinneinbruch - überraschend positive Kapitalflussentwicklung

Ausblick: Boeing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boeing-Aktie geht fest aus dem Handel: Qatar Airways kauft von 25 Mittelstreckenjets von Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com