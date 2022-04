Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Freitagnachmittag positiv

Das Papier von Boeing legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 148,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 148,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.671 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 29,85 Prozent zulegen. Am 27.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 6,61 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 264,29 USD.

Boeing veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.991,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.217,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,03 USD fest.

