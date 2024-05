Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Index-Bewegung

Am Mittwoch wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 4.481,65 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,173 Prozent auf 4.463,62 Punkte an der Kurstafel, nach 4.455,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.463,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.483,61 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2,31 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 4.391,95 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.02.2024, den Stand von 4.220,86 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 4.050,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4.483,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 429,00 EUR), AstraZeneca (+ 1,95 Prozent auf 123,54 GBP), Diageo (+ 1,89 Prozent auf 28,08 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 46,26 CHF) und Siemens (+ 1,10 Prozent auf 182,12 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-1,69 Prozent auf 4,95 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,68 Prozent auf 37,94 EUR), Glencore (-1,55 Prozent auf 4,61 GBP), UBS (-1,16 Prozent auf 26,48 CHF) und Rio Tinto (-1,04 Prozent auf 55,33 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7.800.923 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 503,658 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent bei der BAT-Aktie an.

