Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 machte schlussendlich Gewinne.

Am Donnerstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 21.508,12 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,506 Prozent auf 21.519,81 Punkte an der Kurstafel, nach 21.411,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21.623,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 21.308,69 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21.197,09 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 30.10.2024, mit 20.387,70 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17.476,71 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.945,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.538,33 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 5,71 Prozent auf 308,55 USD), JDcom (+ 5,07 Prozent auf 42,30 USD), Broadcom (+ 4,51 Prozent auf 215,66 USD), KLA-Tencor (+ 4,13 Prozent auf 742,43 USD) und Micron Technology (+ 3,92 Prozent auf 92,50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Comcast (-11,00 Prozent auf 33,25 USD), Charter A (-6,32 Prozent auf 336,62 USD), Microsoft (-6,18 Prozent auf 414,99 USD), Datadog A (-2,13 Prozent auf 142,61 USD) und Workday A (-2,01 Prozent auf 260,07 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 77.481.737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,454 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net