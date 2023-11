Börse New York in Grün: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

Kursverlauf

In New York standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Am Freitag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 4.514,02 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 38,086 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,216 Prozent fester bei 4.517,97 Punkten, nach 4.508,24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4.520,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.499,66 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.373,20 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 17.08.2023, einen Wert von 4.370,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, stand der S&P 500 bei 3.946,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 18,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.607,07 Punkten. 3.794,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 30,58 Prozent auf 17,85 USD), First Republic Bank (+ 18,81 Prozent auf 0,01 USD), Ross Stores (+ 7,22 Prozent auf 128,82 USD), Expedia (+ 5,05 Prozent auf 136,38 USD) und Albemarle (+ 3,91 Prozent auf 127,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-33,33 Prozent auf 0,02 USD), Advance Auto Parts (-5,78 Prozent auf 50,33 USD), Applied Materials (-4,02 Prozent auf 148,59 USD), CF Industries (-3,31 Prozent auf 77,46 USD) und Molina Healthcare (-3,30 Prozent auf 353,31 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15.970.933 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,698 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die Organon Company-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net