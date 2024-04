Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus

S&P 500 im Blick

Aktueller Marktbericht zum S&P 500.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 19:59 Uhr 1,22 Prozent auf 5.109,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 43,282 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,625 Prozent stärker bei 5.079,99 Punkten in den Handel, nach 5.048,42 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5.114,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.073,14 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.203,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.890,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, stand der S&P 500 bei 4.055,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,74 Prozent. 5.264,85 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 20,00 Prozent auf 0,06 USD), ResMed (+ 18,51 Prozent auf 217,37 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10,22 Prozent auf 171,95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,94 Prozent auf 173,65 USD) und Super Micro Computer (+ 8,66 Prozent auf 855,55 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intel (-9,76 Prozent auf 31,69 USD), Aon (-8,92 Prozent auf 278,72 USD), DexCom (-7,83 Prozent auf 127,21 USD), Cincinnati Financial (-6,86 Prozent auf 110,31 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,79 Prozent auf 185,28 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.553.897 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 2,831 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 292,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

