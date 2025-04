Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

S&P 500-Kursverlauf

Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 heute.

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5.569,06 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 43,916 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,26 Prozent auf 5.490,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.560,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.433,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.581,84 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,721 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 5.580,94 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, den Stand von 6.071,17 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.035,69 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,10 Prozent ein. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Qorvo (+ 14,40 Prozent auf 71,67 USD), Seagate Technology (+ 11,56 Prozent auf 91,03 USD), Trane Technologies (+ 8,45 Prozent auf 383,31 USD), Western Digital (+ 7,98 Prozent auf 43,86 USD) und Vulcan Materials (+ 6,92 Prozent auf 262,33 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Super Micro Computer (-11,50 Prozent auf 31,86 USD), CoStar Group (-10,31 Prozent auf 74,17 USD), Edison International (-8,89 Prozent auf 53,51 USD), Norwegian Cruise Line (-7,77 Prozent auf 16,03 USD) und Enphase Energy (-6,54 Prozent auf 44,59 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Amcor-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 94.988.268 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,786 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

