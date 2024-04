Börse New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Am Dienstag fällt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 1,20 Prozent auf 39.092,57 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,413 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,609 Prozent auf 39.807,93 Punkte an der Kurstafel, nach 39.566,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39.051,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39.256,27 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, stand der Dow Jones bei 39.087,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 37.715,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 33.274,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 39.889,05 Punkte. Bei 37.122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Dow (+ 0,79 Prozent auf 58,72 USD), Verizon (+ 0,19 Prozent auf 42,36 USD), Chevron (+ 0,06 Prozent auf 159,18 USD), Salesforce (-0,01 Prozent auf 302,24 USD) und Visa (-0,08 Prozent auf 278,05 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-7,76 Prozent auf 451,70 USD), Amgen (-2,06 Prozent auf 277,21 USD), Nike (-1,93 Prozent auf 90,77 USD), Walmart (-1,78 Prozent auf 58,93 USD) und Cisco (-1,64 Prozent auf 49,22 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6.215.371 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,914 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,20 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net