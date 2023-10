Börse Zürich: SPI fällt nachmittags

Index-Performance im Blick

Der SPI fällt derzeit.

Werte in diesem Artikel

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 13.640,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,892 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,794 Prozent leichter bei 13.592,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.701,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13.569,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.654,29 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 4,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der SPI bei 14.646,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der SPI 14.759,45 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2022, den Wert von 13.388,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gab der Index bereits um 2,87 Prozent nach. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15.314,62 Punkten. Bei 13.569,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Achiko (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,59 Prozent auf 9,70 CHF), Bell (+ 5,62 Prozent auf 272,50 CHF), Orior (+ 5,30 Prozent auf 73,50 CHF) und Inficon (+ 3,97 Prozent auf 1.048,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,41 Prozent auf 12,26 CHF), Gurit (-6,33 Prozent auf 74,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,81 Prozent auf 4,70 CHF) und Kudelski (-5,61 Prozent auf 1,35 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 26.881.478 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 280,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net