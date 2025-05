BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,4 Prozent auf 3,42 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,4 Prozent auf 3,42 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 3,41 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,44 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 876.509 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,22 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2024). Mit einem Zuwachs von 52,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 3,71 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,67 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,445 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

