BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,29 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 4,29 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,28 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,29 GBP. Zuletzt wechselten via London 334.960 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 23,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.08.2024 auf bis zu 4,25 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,309 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,31 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,32 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,705 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone

Viel Bewegung im Portfolio: In diese Aktien hat Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal investiert