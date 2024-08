BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,30 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 4,30 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,29 GBP. Bei 4,30 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 758.310 Stück gehandelt.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,26 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,309 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,31 GBP.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,713 USD je BP-Aktie belaufen.

