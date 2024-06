BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,70 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,70 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,70 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 772.138 Stück.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 6,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,37 GBP.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,38 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,777 USD je Aktie belaufen.

