BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von BP hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,21 GBP.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,21 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,25 GBP. Bei 4,20 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,21 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.028.256 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 21,72 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,448 USD in den Büchern stehen haben wird.

