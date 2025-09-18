DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs
So entwickelt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag stärker

19.09.25 09:27 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,26 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,89 EUR -0,00 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,26 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,28 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 4,27 GBP. Zuletzt wechselten via London 505.320 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 10,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,448 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

