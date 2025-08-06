BP Aktie
Marktkap. 77,27 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 390 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz. BP gehöre zu den Unternehmen, die im vergangenen Quartal die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hätten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,23 £
|Abst. Kursziel*:
-5,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,23 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,41%
|
Analyst Name:
Giacomo Romeo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
