BP Aktie
Marktkap. 77,27 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Mit Blick auf BP liege diese "Mark-to-Market"-Bewertung um 34 Prozent über der Konsensschätzung./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,22 £
|Abst. Kursziel*:
0,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,22 £
|Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|14:01
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets