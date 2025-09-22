DAX23.654 +0,5%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,84 +0,4%Gold3.785 +1,0%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,28 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,28 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,29 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,26 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.886.834 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 9,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,448 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

