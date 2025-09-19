BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,22 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,22 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,25 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,21 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2.837.859 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,72 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,93 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,448 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht