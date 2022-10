BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Vormittag ins Minus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 5,51 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 5,48 EUR. Bei 5,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.717 Stück gehandelt.

Am 27.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 3,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 49,51 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,45 GBP an.

Am 02.08.2022 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67.866,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 37.598,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 31.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 1,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com