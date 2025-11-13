BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von BrainChip

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,102 EUR.

Um 12:03 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,102 EUR ab. Das Tagestief markierte die BrainChip-Aktie bei 0,102 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231.085 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,952 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 16,748 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net