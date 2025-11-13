DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von BrainChip

13.11.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von BrainChip

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,102 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,102 EUR ab. Das Tagestief markierte die BrainChip-Aktie bei 0,102 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231.085 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,952 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 16,748 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung