Blick auf BrainChip-Kurs

18.11.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus BrainChip

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 5,9 Prozent auf 0,095 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,01 EUR -5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:11 Uhr um 5,9 Prozent auf 0,095 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,095 EUR. Bei 0,095 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 189,474 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,090 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,158 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

