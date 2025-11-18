DAX23.292 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,22 +0,3%Gold4.042 -0,1%
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,01 EUR -5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,100 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,103 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,096 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 59.243 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von 183,200 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 20,337 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net

