BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,100 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,100 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,103 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,096 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 59.243 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von 183,200 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 20,337 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net