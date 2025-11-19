BrainChip Aktie News: BrainChip macht am Mittwochvormittag Boden gut
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,099 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,099 EUR zu. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,099 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,099 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via BMN 17.710 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 184,909 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,398 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.
