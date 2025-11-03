Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 364,29 USD abwärts.

Die Broadcom-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 364,29 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 363,84 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 372,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.841.004 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 386,46 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 6,09 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

