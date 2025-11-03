Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 366,83 USD abwärts.

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 366,83 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Broadcom-Aktie bei 365,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 372,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 622.655 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 386,46 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 5,08 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,75 USD je Aktie aus.

