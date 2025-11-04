DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Aktie im Blick

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

04.11.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 363,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
312,50 EUR -3,10 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 363,13 USD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 363,13 USD. Bei 359,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 766.490 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 386,46 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,95 Mrd. USD im Vergleich zu 13,07 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

