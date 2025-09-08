Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Dienstagabend tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 338,29 USD.

Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 349,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.945.244 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 355,95 USD an. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 5,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 134,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 60,12 Prozent sinken.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,74 USD je Broadcom-Aktie.

