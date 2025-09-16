AKTIE IM FOKUS: Nvidia unter Druck - 'FT': China verlangt Verzicht auf Chips

NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen der Anleger bezüglich einer Zuspitzung des Streits um Hightech-Chips zwischen China und den USA haben die Aktien von NVIDIA am Mittwoch belastet. Die Papiere des US-Chipherstellers fielen um 2,7 Prozent auf gut 170 US-Dollar und rutschten damit an das Ende des Dow Jones Industrial. Der US-Leitindex stieg zuletzt um 0,7 Prozent.

Für Verunsicherung sorgte ein Pressebericht. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bei dem Chipriesen Nvidia zu unterlassen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits bestehende Bestellungen sollten die Unternehmen stornieren.

"China zieht es eindeutig vor, KI in seinem eigenen Tempo auf einer heimischen Technologieplattform zu entwickeln", sagte der Experte für den asiatischen Aktienmarkt Vey-Sern Ling von der Privatbank Union Bancaire Privee. Es sei nach Auffassung Pekings besser, jetzt in den sauren Apfel zu beißen, als sich auf US-Technologie zu verlassen, die nach Belieben eingeschränkt werden könne. Ein vollständiges Verbot - falls es tatsächlich komme - würde zwar dem Fachmann zufolge in einem gewissen Maße Chinas Vertrauen in seine lokalen Lieferketten unter Beweis stellen. Aber wahrscheinlicher sei es dennoch, dass China mit dem Verbot ein Verhandlungspfand in den Handelsgesprächen habe.

Nvidia steuern mittlerweile auf den dritten Tag mit Kursverlusten in Folge zu. Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Papiere notieren unter den 21- und den 50-Tage-Durchschnittslinien, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung aber ist noch ein gutes Stück weit entfernt und dient bereits seit Mitte Mai als Unterstützung./la/jsl/jha/