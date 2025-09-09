Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend stark gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,2 Prozent auf 364,20 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 364,20 USD nach oben. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 372,97 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 351,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.249.248 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 372,97 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 2,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 62,08 Prozent sinken.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

