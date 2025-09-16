Volumen jetzt bekannt

Die Deutsche Bank startet am heutigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im dreistelligen Millionen-Volumen.

Die Deutsche Bank-Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.

Wer­bung Wer­bung

Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.

Im XETRA-Handel geht es für die Deutsche Bank-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,36 Prozent nach unten auf 30,71 Euro.

DOW JONES