Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag höher

Broadcom im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 355,02 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 355,02 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 359,71 USD. Bei 358,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 569.969 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 386,46 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

