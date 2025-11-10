DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Broadcom im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag höher

10.11.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 355,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
306,95 EUR 6,95 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 355,02 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 359,71 USD. Bei 358,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 569.969 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 386,46 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
mehr Analysen