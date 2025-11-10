Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 355,02 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 355,02 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 359,71 USD. Bei 358,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 569.969 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 386,46 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.
Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen