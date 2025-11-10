Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagabend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 357,43 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 357,43 USD zu. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 359,82 USD. Bei 358,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.641.652 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 7,51 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,36 Prozent.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 15,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,07 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,74 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

