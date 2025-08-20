Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 289,28 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 289,28 USD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 288,73 USD. Bei 290,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 483.388 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 317,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 114,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 257,50 USD.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 05.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Broadcom am 04.09.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.09.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,61 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
