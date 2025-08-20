DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag billiger

21.08.25 16:11 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 289,28 USD.

Broadcom
249,75 EUR 2,05 EUR 0,83%
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 289,28 USD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 288,73 USD. Bei 290,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 483.388 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 317,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 114,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 257,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 05.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Broadcom am 04.09.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,61 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Erste Schätzungen: Broadcom legt Quartalsergebnis vor

Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
15.03.2019Broadcom Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
