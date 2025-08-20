DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend tiefer

21.08.25 20:24 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 287,90 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
247,50 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Um 20:08 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 287,90 USD. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 286,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,49 USD. Bisher wurden heute 1.819.668 Broadcom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 317,24 USD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 9,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,91 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 53,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 257,50 USD.

Broadcom ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 03.09.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 6,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

