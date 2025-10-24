Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagabend im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 354,84 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 354,84 USD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 358,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 352,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.101.607 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,08 Prozent.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 USD je Broadcom-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

