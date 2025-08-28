Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Freitagabend auf rotes Terrain

Kurs der Broadcom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 295,34 USD.

Die Broadcom-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 295,34 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,67 USD nach. Bei 306,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.669.402 Broadcom-Aktien.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 317,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 6,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,91 USD erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 118,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,50 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 05.06.2025 vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Broadcom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.09.2026.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,66 USD fest.

