Analyst: Tesla-Aktie könnte auf 500 Dollar steigen - dennoch kein Buy-Rating

Aktien in diesem Artikel Tesla 311,45 EUR

1,88% Charts

News

Analysen

• Tesla-Kursziel für den Bullenfall auf 500 US-Dollar angehoben• Kursziel abhängig von Cybertruck-Erfolg und China-Fabrik• Rating bleibt unverändert

Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, traut der Tesla-Aktie in einem Bullenszenario einen massiven Kurssprung zu. "In einem optimistischen Szenario" könnte es für Tesla bis auf 500 US-Dollar nach oben gehen, schreibt der Experte in einer Kundenmitteilung.

Cybertruck und China-Werk im Fokus

Das neue Kursziel für den Bestfall hat Jonas in Erwartung eines erfolgreichen Marktstartes von Teslas Cybertruck vergeben. Erfolgreich bedeutet für den Experten, dass Tesla bis 2024 100.000 Einheiten des futuristischen Pickup-Trucks unters Volk bringt und dafür einen Durchschnittspreis von 50.000 US-Dollar abrufen und eine Ebitda-Marge von 20 Prozent erzielen kann. Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter mitgeteilt, dass seinem Unternehmen bereits 250.000 Vorbestellungen für den Cybertruck vorliegen. Kunden müssen allerdings nur 100 US-Dollar anzahlen, um sich eine Reservierung zu sichern. Sollten sie ihre Reservierung nicht in eine Bestellung umwandeln, bekommen sie das Geld zurück. Es ist also wahrscheinlich, dass nur ein Teil der Vorbesteller das Fahrzeug tatsächlich auch kaufen wird.

Neben einem Verkaufserfolg beim Cybertruck spielt für den Tesla-Analysten Jonas noch eine andere Sache eine Rolle bei der bullishen Bewertung von Tesla: Er rechnet mit einer besser als erwarteten Auslastung des neuen Werkes in China. Der Experte hofft darauf, dass in der chinesischen Gigafactory bis 2024/2025 450.000 Wagen vom Band rollen könnten.

Tesla-Akte dennoch keine Kaufempfehlung

Obwohl Jonas das Kursziel für sein Bullenszenario angehoben hat, bleibt er selbst bei seiner Einschätzung für die Tesla-Aktie. Der sogenannte Base Case habe weiterhin ein Kursziel von 250 US-Dollar. Damit liegt die Preismarke, die der Experte für Tesla erwartet, rund 25 Prozent unterhalb des aktuellen Tesla-Aktienkurses. Die Aktie bleibt eine "Halten"-Position, so der Experte. Dabei verweist Jonas darauf, dass Tesla auf lange Sicht als traditioneller Autobauer wahrgenommen werden könnte. Zwar glaubt er, dass es im ersten Halbjahr 2020 zu einem Stimmungsumschwung am Markt kommen könnte, dessen Nachhaltigkeit stellt er aber in Frage.

Auch am Worst Case-Szenario hält der Morgan Stanley-Analyst weiter fest. Im schlimmsten Fall könne die Aktie bis auf 10 US-Dollar fallen. In einer früheren Mitteilung hatte der Experte diese Einschätzung insbesondere mit Nachfragesorgen begründet. "Tesla ist im Verhältnis zur kurzfristigen Nachfrage zu stark gewachsen, was die Fundamentaldaten stark belastet".



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, betto rodrigues / Shutterstock.com