Bundesamt veröffentlicht Konjunkturdaten für das 4. Quartal in Deutschland

30.01.26 05:49 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit wie viel Rückenwind ist die deutsche Wirtschaft ins Jahr 2026 gestartet? Nach einer ersten Annahme des Statistischen Bundesamtes gab es im vierten Quartal des vergangenen Jahres ein Mini-Wachstum: Auf Basis vorläufiger Daten gingen die Wiesbadener Statistiker davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Oktober bis Dezember zum Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zugelegt hat. An diesem Freitag (10.00 Uhr) veröffentlicht die Behörde eine erste Schätzung auf Basis von mehr Daten für das vierte Quartal 2025.

Für das Gesamtjahr 2025 errechnete das Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Damit schrammte Deutschland knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei. In den Jahren 2023 (minus 0,9 Prozent) und 2024 (minus 0,5 Prozent) war Europas größte Volkswirtschaft in die Rezession gerutscht.

Im laufenden Jahr dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen allerdings erst ab 2027, wenn die gewaltigen Summen, die der Staat in die Hand nimmt, ihre volle Wirkung entfalten. Damit jedoch die Lockerung der Schuldenbremse und die so ermöglichten Ausgaben kein Strohfeuer erzeugen, seien Reformen zwingend./ben/DP/jha