BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,61 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 3,61 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,59 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.019 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,080 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,090 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

