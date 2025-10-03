BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit Einbußen

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,57 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,57 EUR. Bei 3,55 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.017 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 15,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 22,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 15.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie aber unbeeindruckt: Erster Sieg in der Königsklasse gegen Bilbao

BVB-Aktie dreht ins MInus: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke

BVB-Aktie gefragt: Guirassy fit für Bilbao