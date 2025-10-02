BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,61 EUR.
Mit einem Wert von 3,61 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,61 EUR. Bei 3,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.111 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 14,70 Prozent wieder erreichen. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.
Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,030 EUR im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
