Aktie im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

01.10.25 16:09 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,57 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 3,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,50 EUR. Mit einem Wert von 3,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 196.043 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 16,15 Prozent wieder erreichen. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,05 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,080 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 132,67 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umsetzen können.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,030 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gefragt: Guirassy fit für Bilbao

BVB-Aktie gewinnt: Borussia Dortmund positioniert sich als erster Bayern-Jäger

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund erwartet im laufenden Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn

Bildquellen: VI Images via Getty Images

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
