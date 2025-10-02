DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
ROUNDUP/Erster Sieg in der Königsklasse: BVB bezwingt Bilbao 4:1

02.10.25 06:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR 0,05 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Ihren ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison feierten die BVB-Spieler (BVB (Borussia Dortmund)) mit einem ausgelassenen Pogo vor der Südtribüne. Dann ging's auf eine Ehrenrunde: Die Heimspiel-Premiere in der Fußball-Königsklasse ist dem BVB durch ein 4:1 (1:0) gegen Athletic Bilbao voll geglückt. Nach zwei Partien in der Ligaphase hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nun vier Punkte und liegt damit voll im Soll.

Wer­bung

Die Westfalen hatten die Partie lange im Griff und führten schon 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste musste der BVB aber bange Minuten überstehen. Anders als noch beim 4:4 am ersten Spieltag bei Juventus Turin ließ sich die Borussia den Erfolg diesmal aber nicht nehmen und gestaltete ihn am Ende sogar deutlich. "Es war eine gute Leistung vom Team und ich bin glücklich über mein Tor", sagte Daniel Svensson, der das 1:0 (28. Minute) erzielte und in der zweiten Halbzeit mit einer starken Rettungstat das 2:2 verhinderte.

Vor 81.365 Zuschauern erzielte Carney Chukwuemeka (50.) das 2:0, Serhou Guirassy (82.) und Julian Brandt (90.+1) sorgten dann für klare Verhältnisse. Gorka Guruzeta traf für Bilbao (61.). "Das war ein verdienter Sieg. Ich glaube heute gehen alle glücklich nach Hause", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kovac rotiert fast die halbe Startelf

Kovac veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg in Mainz am Samstag auf gleich fünf Positionen. Unter anderem Top-Torjäger Guirassy war wieder dabei, Innenverteidiger Niklas Süle spielte erstmals seit der Club-WM Anfang Juli wieder. "Wir haben eine wirklich sehr gute Mannschaft, in der Breite auch", sagte Kovac nach dem Sieg.

Wer­bung

Svensson bringt den BVB in Führung

Weil der letzte Pass zu ungenau war, dauerte es jedoch, bis sich die Schwarzgelben erste Torchancen erspielten. Marcel Sabitzer scheiterte mit einem ersten Schuss aus aussichtsreicher Position an Spaniens Nationalkeeper Unai Simón. Die erste richtig dicke Gelegenheit brachte dann die Führung.

Der seit Wochen stark aufspielende Karim Adeyemi setzte sich halbrechts durch. Der 23-Jährige lief fast bis zur Grundlinie, passte scharf vors Tor und am zweiten Pfosten drückte Svensson den Ball über die Linie. Auf ähnliche Weise hatte der Schwede bereits vier Tage zuvor getroffen.

Von den baskischen Gästen, die im September kein Spiel gewonnen haben, kam quasi nichts in der Offensive. Die wenigen Konterversuche unterband die BVB-Abwehr im Verbund. Daran änderte sich nach dem Seitenwechsel zunächst nichts. Dortmund blieb die bessere Mannschaft und belohnte sich mit dem zweiten Tor. Über Sabitzer und den zuvor unauffälligen Guirassy gelangte der Ball zu Chukwuemeka. Der Neuzugang vom FC Chelsea überwand Simón mit einem abgefälschten Linksschuss.

Wer­bung

Bilbao plötzlich gefährlich

Erst danach wurde Bilbao erstmals gefährlich. Den strammen Versuch von Maroan Sannadi wehrte BVB-Keeper Gregor Kobel jedoch ab. Für die Gäste schien das allerdings eine Art Wachmacher zu sein. Bilbao verlagerte die Partie mehr in die Dortmunder Hälfte und kam mit unfreiwilliger Mithilfe zweier Borussen zum Anschluss. Süle und Waldemar Anton behinderten sich im Strafraum gegenseitig, konnten nicht klären und Guruzeta ließ die mitgereisten Athletic-Fans jubeln.

"2:0 ist immer so ein gefährliches Ergebnis, du wiegst dich in Sicherheit", sagte der eingewechselte Nico Schlotterbeck. "Das war das erste Gegentor seit langer Zeit. Wenn es so eins ist, dann ist das unglücklich."

Plötzlich wirkte der BVB nervös. Der vermeintliche Ausgleich von Roberto Navarro zählte wegen einer Abseitsposition aber nicht. Bilbao nutzte weitere Chancen nicht - und Dortmund machte spät alles klar. Erst lenkte Guirassy einen Schuss von Marcel Sabitzer zum 3:1 ins Tor, dann besorgte der eingewechselte Brandt mit einem satten Schuss ins kurze Eck das vierte Tor.

Dortmunds nächster Gegner in der Champions League ist am 21. Oktober der FC Kopenhagen. In der Bundesliga empfangen die Westfalen am Samstag RB Leipzig./the/DP/zb

