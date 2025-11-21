BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagnachmittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 3,28 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 3,28 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 67.665 Stück.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 26,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 18,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2025 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,29 Prozent auf 107,02 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,010 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen

BVB-Aktie gibt ab: Ricken mit klarer Ansage gegen Kritik an Team und Coach

BVB-Aktie legt dennoch zu: HSV belohnt sich in der Nachspielzeit gegen Dortmund